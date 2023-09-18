В свердловской деревне ищут пенсионера, ушедшего в лес

В свердловской деревне Глазуновка сутки идут поиски 64-летнего пенсионера. 17 сентября Александр Суворов ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 168 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, стрижка короткая, - рассказали волонтеры.

Сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи. В день исчезновения он был одет в синюю куртку и темно-синие штаны. На ногах у пенсионера были обуты черные резиновые сапоги. А на голове – светло-голубая кепка. С собой он взял белую корзину.

Сейчас поисками Александра Суворова занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться пенсионер, сообщите об этом инфоргам «ЛизаАлерт» Алене по номеру 8922-141-93-07 или Олесе по номеру 8922-21-90-672. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

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