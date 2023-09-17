В Екатеринбурге жадный вор попал на камеры видеонаблюдения в ТЦ

Мужчина вынес технику на 20 тысяч рублей. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга ищет жадного воришку, который 31 августа украл в магазине в ТЦ на проспекте Космонавтов сразу три авторегистратора, предварительно сорвав с товара антикражные магниты и спрятав товар в пакет. Сумму ущерба составила 20 тысяч рублей.

- Возможно, похититель просто устал от штрафов за нарушение ППД, ведь приборы имеют функцию радар-детектора. Не исключено, что сейчас по Свердловским дорогам ездит машина аж с тремя регистраторами на лобовом стекле. Но, скорее всего, краденый товар банально сбыт другим автовладельцам, - рассказывают в УМВД по Екатеринбургу.

Стражи порядка обращаются к жителям Екатеринбурга с призывом помочь опознать вора и сообщить о нем информацию по телефону 8 919 37 38 445 на правах конфиденциальности. Также полицейские обратились к самому вору с требованием обратиться в отдел полиции №14 на Баумана, 11, дать пояснения и возместить ущерб.