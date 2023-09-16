У ночного клуба в Екатеринбурге рано утром произошла массовая драка

Инцидент произошел у входа в бар-клуб «Градусы» недалеко от Цирка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рано утром 16 сентября у ночного клуба в Екатеринбурге произошла массовая драка. Около десяти человек выясняли отношения с группой южан. Инцидент произошел у входа в бар-клуб «Градусы» недалеко от Цирка. Видео инцидента появилось в telegram-канале «Бандитский центр». В чем была причина такого массового конфликта, неизвестно.

- Месиво лютое какое-то... Всё, их толпа, - комментирует происходящее на видео очевидец.

Мы запросили комментарий у полиции, однако на момент публикации ответа не поступило.

На видео видно, как дерутся сначала два молодых человека, а потом, когда в порыве злости их переносит в толпу, к дерущимся подключаются и окружающие. Буквально через пару секунд один парень падает в центр группы и его одновременно начинают избивать ногами около шести человек.

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