Путин поздравил ветерана из Екатеринбурга со 100-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил екатеринбуржца со 100-летним юбилеем. Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Президент России Владимир Путин поздравил екатеринбуржца со 100-летним юбилеем. Поздравительную открытку ветерану Николаю Власову передала заместитель министра социальной политики региона Оксана Федосеева.
- На Вашу долю выпали тяжелые испытания Великой Отечественной войны, трудности и невзгоды послевоенного времени. Но Вы, весь наш народ выстояли, сберегли страну, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Желаю Вам бодрости духа и всего наилучшего, - поздравил юбиляра Президент.
Во дворе дома Николая с концертной программой выступил ансамбль песни и пляски Уральского округа войск национальной гвардии РФ.
Мужчина ушел на фронт, когда ему исполнилось 18 лет и смог дойти до Берлина. В составе 92-разведывательного батальона он участвовал в освобождении Витебска, Минска, Огре, Риги и других городов.
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