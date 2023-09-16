Персонажи компьютерных игр озвучили аудиогид по Уралу

На Урале запустили приложение-аудиогид, в котором экскурсии проводят герои компьютерных игр Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале запустили приложение-аудиогид, в котором экскурсии проводят герои компьютерных игр. Разработчики с помощью нейросетей интегрировали персонажей известных игр Skyrim, WarCraft 3, Ведьмак, Half-Life 2 в озвучку экскурсии по локациям Сысертского городского округа.

- Мы ищем разнообразные форматы для привлечения путешественников на туристические территории. Решили связать игровую реальность с ушедшей историей с помощью нейросетей в нашем приложении, - сообщает директор управляющей компании туркластерами Свердловской области Леонид Гункевич.

Так, например, Дельфина из Skyrim рассказала про заводскую «цифирную» школу, в которой когда-то учился Павел Бажов. Экскурсию по таинственному маяку в Верхней Сысерти проведет персонаж из этой же игры - Кодлак Серая грива. Хрипящим голосом, G-man из Half-Life 2 рассказал историю Висимской кукушки - старейшей узкоколейной дороги в России. По Сысертской усадьбе Турчаниновых-Соломирских проведет экскурсию кронпринц Артас из WarCraft 3.

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