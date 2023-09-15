Мэрия Екатеринбурга отказалась от застройки пляжа Верх-Исетского пруда

Частную застройку собирались снести. Фото: сервис "Яндекс.Карты"

Власти Екатеринбурга отказались от планов по застройке пляжа на берегу Верх-Исетского пруда в районе улицы Фролова.

По итогам общественных обсуждений по проекту микрорайона ВИЗ-Правобережный жители высказались против застройки этого участка. Здесь на месте частных домов собирались возвести три высотных дома и многоуровневую парковку.

Жители этого района провели несколько встреч, а также написали открытое письмо в мэрию. Руководство города ответило, что «предложение подлежит учету в части сохранения индивидуальной жилой застройки».

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