В школах Нижнего Тагила внедряют электронный дневник

Школьников Нижнего Тагила подключат к системе электронного дневника Фото: Ксения КОНЮХОВА

С 18 сентября в школах Нижнего Тагила заработает сервис «Электронный дневник», для использования которого родители должны зарегистрировать детей на портале Госуслуг. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Для учеников в возрасте до 14 лет аккаунт на портале Государственных услуг должны завести родители школьника. Дети, у которых есть паспорт, могут пройти эту услугу самостоятельно.

При помощи сервиса «Электронный дневник» можно получить информацию об отметках, а также узнать расписание, данные о поступлении в различные учебные заведения и о работе в летний период для школьников.