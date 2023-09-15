В Свердловской области неделю ищут 58-летнего мужчину

В день исчезновения мужчина был одет в синий пиджак и черные брюки. Фото: «ЛизаАлерт» Фото: Дарья ЧИПУРИНА

В свердловском поселке Карелино начались поиски 58-летнего мужчины. 8 сентября Михаил Калинин ушел в лес, однако домой так и не вернулся до сих пор. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы - рост 160 сантиметров, глаза голубого цвета, волосы рыжие, худощавого телосложения. С собой синяя плетеная корзина, - рассказали волонтеры.

Сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи. В день исчезновения он был одет в синий пиджак и черные брюки. На ногах у него обуты черные кирзовые сапоги. На голове – черная шапка. На правой кисти у Михаила Калинина есть татуировка.

На данный момент поиски мужчины ведут волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться Михаил Калинин, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Дарье по номеру 89826427830. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

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