К жителям отдаленных свердловских сел приехали медики

Обследования успели пройти около 200 жителей отдаленных территорий на востоке области. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

К жителям отдаленных свердловских поселков приехали медики. В селах Ирбитского района прошли массовые обследования жителей. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Визит врачей прошел в рамках акции «Добро в село». Обследования успели пройти около 200 жителей отдаленных территорий на востоке области. Среди них такие населенные пункты, как Кирга, Никитина, Нижняя, Милькова, Шушарина, Черновское и Чубаровское.

- Врачи из Екатеринбурга, студенты Свердловского областного медколледжа, добровольцы Российского Красного Креста и медики Ирбитской больницы провели масштабную диспансеризацию и образовательные мастер-классы, - пояснили в региональном правительстве.

За время обследований свердловчане смогли получить больше десяти медуслуг. Медиками были проведены электрокардиография, спирометрия, тест шестиминутной ходьбы, скрининги и прочее. Также удалось вакцинировать против гриппа больше 50 человек.

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