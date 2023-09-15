В Екатеринбурге начали строить новый мост через Исеть

Фото: пресс-служба УГМК

В Екатеринбурге начали строить новый пешеходный мост через Исеть. Монтаж пролетной части, выполняемый в рамках реконструкции улицы, прилегающей к Ледовой арене, подтвердили в Управлении капитального строительства.

Строительство моста и реконструкцию улицы должны завершить к 30 октября 2024 года.

Строительство Ледовой арены УГМК начали в октябре 2019 года. На арене можно будет проводить соревнования по 11 видам спорта, в том числе хоккею, баскетболу, фигурному катанию, гандболу, мини-футболу, боксу и единоборствам. Кроме того, на ней можно будет устраивать крупные конференции и концерты.

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