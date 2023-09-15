На Вайнера устроят концерт с участием симфонического оркестра

онцерт начнется в 20:30
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Вайнера 15 сентября устроят концерт с участием симфонического оркестра. Музыкальное шоу будет представлено с помощью медиаэкрана.
- Горожане смогут послушать классическую музыку на протяжении 20 минут, а потом жителей уральской столицы ожидает сет из современных треков, - рассказали в пресс-службе «Сима-ленда».
Сцена, на которой будут выступать музыканты и танцоры, будет расположена на пересечении улицы Вайнера и проспекта Ленина. Концерт начнется в 20:30.
Напомним, ранее на Вайнера устроили дискотеку в память о Юрии Шатунове. Главные хиты экс-солиста группы «Ласковый май» прозвучали на медиаэкране в его день рождения, 6 сентября.
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