На Вайнера устроят концерт с участием симфонического оркестра

онцерт начнется в 20:30 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Вайнера 15 сентября устроят концерт с участием симфонического оркестра. Музыкальное шоу будет представлено с помощью медиаэкрана.

- Горожане смогут послушать классическую музыку на протяжении 20 минут, а потом жителей уральской столицы ожидает сет из современных треков, - рассказали в пресс-службе «Сима-ленда».

Сцена, на которой будут выступать музыканты и танцоры, будет расположена на пересечении улицы Вайнера и проспекта Ленина. Концерт начнется в 20:30.

Напомним, ранее на Вайнера устроили дискотеку в память о Юрии Шатунове. Главные хиты экс-солиста группы «Ласковый май» прозвучали на медиаэкране в его день рождения, 6 сентября.

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