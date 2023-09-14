В Екатеринбург с гастролями прибудет Сахалинский театр

Все выступления пройдут на сцене Свердловского академического театра драмы. Фото: предоставлено организаторами

В Екатеринбург с гастролями приедет труппа Сахалинского международного театрального центра имени А. П. Чехова. В свою очередь свердловские артисты отправятся на восток страны со своими постановками. Театры обменяются лучшими спектаклями.

- Предстоящие обменные гастроли – огромный подарок Екатеринбургу и всему Уральскому региону. Для нашего театра это еще и большая ответственность. Представить театральное искусство на другом конце страны возможно только при государственной поддержке, - отметил генеральный директор Свердловского академического театра драмы Алексей Бадаев.

Уральские актеры представят лучшие постановки. Среди них «Анна Каренина», «Доходное место», «Служебный роман», «Железнова Васса мать», «Близость» и «Магнит». В Южно-Сахалинске почти раскупили все билеты на спектакли.

В свою очередь в Екатеринбурге пройдет ряд спектаклей с артистами с 19 по 23 сентября. Среди постановок есть «Гроза», «Экстремалы», «Onegin», «#Люблюнемогу» и «Комната невесты». Все выступления пройдут на сцене Свердловского академического театра драмы.

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