Новый комплекс в три этажа будет включать в себя ледовую арену Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 350 миллионов рублей на вторую очередь «Дацюк Арены». Об этом сообщает telegram-канал «Не для протокола».

Ранее мы писали, что правительство Свердловской области направило 100 миллионов рублей на строительство второй очереди «Дацюк Арены».

Вторая очередь «Дацюк Арены» будет расположена на месте здания трибун открытого стадиона «Юность». Новый комплекс в три этажа будет включать в себя ледовую арену на втором этаже здания, где разместятся поле с трансформируемым хоккейным льдом.

Пропускная способность второй очереди спортивного комплекса «Дацюк Арена» составит 848 человек в сутки.

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