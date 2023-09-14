Ольга Бузова выступит в Екатеринбурге

Ольга Бузова исполнит популярные хиты Фото: Даниил ОПАРИН

Ольга Бузова даст большой концерт в Екатеринбурге. Выступление артистки пройдет 15 сентября. Об этом сообщают организаторы выступления.

- Это будет что-то невероятное. Мы с вами снова сможем проснуться под звуки поцелуев и не потеряем равновесие. Вы сможете принимать меня близко к сердцу и наконец-то откроем мир других мужчин, - сообщают на сайте Яндекс.Афиша.

Ольга Бузова исполнит популярные хиты. Стоимость билетов начинается от 2200 рублей. Пройти на концерт можно по двум тарифам: танцпол и фан-зона.

Напомним, что ранее артистка отменила концерт в Челябинске. Он должен был пройти в уральском городе 16 сентября. Об отмене шоу стало известно за три дня до выступления.

- Концерт Ольги Бузовой, запланированный 16 сентября в Конгресс-холле Центра Международной торговли, по техническим причинам отменен, – заявили в Kassy.ru.

Преданным фанатам из Челябинска предложили трансферт до Екатеринбурга.

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