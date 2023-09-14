Грипп начнется атаковать уральцев в ноябре

Медики призывают уральцев привиться от гриппа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области стартовала прививочная кампания гриппа. По словам медиков, сейчас самое оптимальное время, чтобы защититься от гриппа, эпидемия которого приближается.

О том, как правильно привиться от гриппа, со ссылкой на свердловский Роспотребнадзор пишет издание «ФедералПресс».

Препарат вводится однократно, эффект сохраняется около года. Человек должен быть здоровым и не иметь противопоказаний для прививки. В первую очередь привиться нужно тем, кто каждый день контактирует с большим количеством людей – это медики, педагоги, специалисты сфера торговли и услуг, а также школьники и студенты.

- Чтобы обеспечить индивидуальную и коллективную защиту, рекомендуется охватить вакцинацией не более 65% населения, - рассказывают в свердловском Роспотребнадзоре.

Грипп начнет атаковать Свердловскую область в ноябре, поэтому в запасе осталось полтора месяца. Для формирования иммунитета после прививки нужно около четырех недель.