В Екатеринбурге пройдет интерактивный концерт для родителей и малышей

Александра Акимова даст концерт детям и их родителям. Фото: предоставили организаторы
В Екатеринбурге пройдет интерактивный концерт с арфисткой «Музыка маленьких эльфов». Его могут посещать родители вместе со своими детьми. Об этом рассказали организаторы мероприятия.
Концерт пройдет 17 сентября в центре Екатеринбурга в пространстве «Ц». На нем выступит арфистка Александра Акимова. Музыкант исполнит для малышей и родителей мелодии из знакомых мультфильмов. Во второй части дети сами смогут почувствовать себя арфистами. Они попробуют извлечь простые аккорды.
- На концерте ребята любого возраста смогут поиграть на арфе и перкуссии под руководством профессионального музыканта, стать участниками шумового оркестра и почувствовать себя настоящими артистами, - отмечают организаторы.
В ходе выступления дети и родители смогут сблизиться. А после основной программы малыши смогут пойти на дискотеку мыльных пузырей.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru