В Екатеринбурге пройдет интерактивный концерт для родителей и малышей

Александра Акимова даст концерт детям и их родителям. Фото: предоставили организаторы

В Екатеринбурге пройдет интерактивный концерт с арфисткой «Музыка маленьких эльфов». Его могут посещать родители вместе со своими детьми. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

Концерт пройдет 17 сентября в центре Екатеринбурга в пространстве «Ц». На нем выступит арфистка Александра Акимова. Музыкант исполнит для малышей и родителей мелодии из знакомых мультфильмов. Во второй части дети сами смогут почувствовать себя арфистами. Они попробуют извлечь простые аккорды.

- На концерте ребята любого возраста смогут поиграть на арфе и перкуссии под руководством профессионального музыканта, стать участниками шумового оркестра и почувствовать себя настоящими артистами, - отмечают организаторы.

В ходе выступления дети и родители смогут сблизиться. А после основной программы малыши смогут пойти на дискотеку мыльных пузырей.

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