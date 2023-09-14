В аэропорту Кольцово у пассажирки изъяли 40 килограммов брендовой одежды

Всего у женщины в багаже нашли 83 предмета гардероба. Фото: Уральское таможенное управление

В екатеринбургском аэропорту Кольцово у пассажирки изъяли 40 килограммов брендовой одежды. Женщина не задекларировала вещи на сумму 800 долларов. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

Жительница Таджикистана была пассажиркой рейса Стамбул – Екатеринбург. Для прохождения таможенного контроля она выбрала «зеленый» коридор, который свидетельствует об отсутствии вещей, нуждающихся в декларации.

- Однако в ходе досмотра инспекторы обнаружили десять новых сумочек (CHRISTIAN DIOR, PRADA, YSL и другие), 60 женских и детских костюмов премиальных европейских брендов, плед и детские платья турецких производителей, - рассказали в УТУ.

Всего у женщины в багаже нашли 83 предмета гардероба. По словам пассажирки, 30 вещей ее, а остальные она купила. Часть вещей пассажирка приобрела в подарок детям, а некоторые собиралась продать. Таможенники поняли, что одежду женщина планирует продавать. Это стало ясно по количеству и модельному ряду вещей.

Одежду на продажу пассажирка не задекларировала. Из-за этого таможенники изъяли товар и отправили его на экспертизу. На нарушительницу возбудили административное дело.

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