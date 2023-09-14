В Екатеринбургском зоопарке у кошачьих лемуров произошло пополнение

Детишки очень активные и любознательные. Фото: зоопарк Екатеринбурга

В зоопарке Екатеринбурга произошло пополнение у кошачьих лемуров Миши и Пайи. У зверьков родилось двое малышей. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

- Это довольно редкое явление, так как в основном кошачьи лемуры рожают по одному детенышу за одну беременность. Эта пара приносит потомство уже второй раз, - отметили в зоопарке.

Пока пол детенышей определить невозможно, поскольку родители ни на шаг не отходят от малышей. Однако уже можно заметить, что дети очень активные и любознательные. Сейчас маленькие лемуры напоминают котят.

Малыши понемногу привыкают к взрослой еде. Они могут питаться фруктами и овощами. Особенно лемуры любят черешню и арбузы, отельное лакомство – компот из запеченных яблок. Также в зоопарке их угощают молочными продуктами. Зверьки охотно едят саранчу.

Увидеть зверьков екатеринбуржцы смогут на втором этаже павильона «Центральный». Горожане смогут своими глазами увидеть, как потомство прыгает и лазит по вольеру.

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