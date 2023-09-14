В Сысерти ищут пенсионерку, ушедшую из дома и не вернувшуюся

Сейчас поисками Маргариты Зикно занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Фото:«ЛизаАлерт»

В Сысерти начались поиски 82-летней пенсионерки. 12 сентября Маргарита Зикно (Мамонова) вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 165 сантиметров, нормального телосложения, глаза голубого цвета, волосы седые, стрижка короткая, - рассказали волонтеры.

В день исчезновения пенсионерка была одета в светло-бежевую куртку и черные брюки. На ногах у нее были обуты синие колоши.

Сейчас поисками Маргариты Зикно занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться женщина, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Ларисе по номеру 8-904-54-727-43. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru