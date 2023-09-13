Евгений Куйвашев оценил медцентр Роспотребнадзора

Губернатор Свердловской области посетил медицинский центр Роспотребнадзора. Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил медицинский центр Роспотребнадзора. По его мнению, учреждение оказалось с высоким потенциалом. В медицинском научном центре профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора трудятся 337 человек. Местные врачи уделяют серьезное внимание восстановлению пациентов после травм, операций и других серьезных заболеваний.
- В центре ведутся фундаментальные и прикладные исследования по оценке опасности факторов, оказывающих негативное влияние на состояние здоровья людей, разрабатываются методы их выявления и мониторинга - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.
Губернатор поручил Минздраву региона разработать специальные программы реабилитации, чтобы медцентр был доступнее для местных жителей. А особое внимание уделить жителям крупных промышленных городов области.
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