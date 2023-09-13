В Свердловской области изменятся тарифы на вывоз мусора

Вывоз мусора станет дороже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области скорректировала тарифы на вывоз мусора. Изменения вступят в силу с 1 июля 2024 года. Повышение стоимости пройдет поэтапно в течение трех лет. Сейчас РЭК утвердил тарифы только для Восточной зоны региона, это Екатеринбург и еще 34 районах региона, которые обслуживает ЕМУП «Спецавтобаза».

Сейчас ставка платы на одного человека в Екатеринбурге — 133 рубля 56 копеек для многоквартирных домов, 163 рублей 66 копеек для частных. Расчет идет по нормативам 0,213 кубических метра для жителей многоквартирных домов, и 0,261 кубических метра для жителей частных домов.

В 2026 году цена вывоза кубометра составит 742,18 рублей. Цена на человека будет рассчитываться, исходя из этого норматива. Сейчас стоимость кубометра равна 627,06 рублей.