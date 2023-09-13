В Екатеринбурге внезапно отменили премьеру фильма с Цыгановым и Вилковой

Премьера фильма «1993» в России запланирована на 28 сентября. Фото: «КиноПоиск»

На фестивале дебютного кино «Одна шестая» в Екатеринбурге отменили премьеру фильма «1993» с Евгением Цыгановым и Екатериной Вилковой в главной роли. Об этом сообщил программный директор фестиваля Егор Москвитин. Показ должен был состояться 20 сентября в заключительный день фестиваля.

- Вместо него мы покажем фильм «Чувства Анны» режиссера Анны Меликян. Его премьера прошла 11 сентября в Москве. Главную роль в нем исполнила Анна Михалкова. Фильм рассказывает о женщине, которая начинает слышать голоса из Космоса. В нем также снялись Тимофей Трибунцев и Олег Ягодин, - рассказал Егор Москвитин.

Премьера фильма «1993» в России запланирована на 28 сентября. Причины отмены предпоказа картины с Евгением Цыгановым и Екатериной Вилковой на фестивале «Одна шестая» программный директор фестиваля не назвал.

Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» проходит в Екатеринбурге во второй раз.

На нем пройдут показы более 40 фильмов. Из них 24 работы – это российские и зарубежные дебютные картины, представленные на конкурсной основе. Среди них жюри в конце фестиваля выберет победителей в девяти номинациях. Зрители также смогут выбрать победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».

На фестивале также пройдут лекции и мастер-классы от экспертов в киноиндустрии и театральной сфере. Для того чтобы попасть на них или показ фильма нужно пройти обязательную регистрацию на сайте фестиваля «Одна шестая».