В Казахстан отправили 14 тонн драгоценных камней и украшений с Урала

Несколько стран активно закупают украшения на Среднем Урале Фото: Оксана ЗУЙКО

С начала 2023 года из Свердловской области в Казахстан вывезли 14 тонн драгоценных камней и украшений. За год объем поставок вырос в семь раз. Об этом пишет портал «ФедералПресс» со ссылкой на Уральское таможенное управление.

Также драгоценности Среднего Урала отправляют в Объединенные Арабские Эмираты, Индию, Китай. В Поднебесную объемы поставок тоже постоянно растут.

- За шесть месяцев 2023 года в Китай экспортировано 857 кг минералов. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – в 3,5 раза, - рассказывают на уральской таможне.

В Индию с начала 2023 года вывезли больше 52 кг драгоценных, полудрагоценных камней и изделий.

Сейчас добычей полезных ископаемых, включая драгоценные камни, в Свердловской области занимаются 514 предприятий.