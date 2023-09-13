В Казахстан отправили 14 тонн драгоценных камней и украшений с Урала

Несколько стран активно закупают украшения на Среднем Урале
Фото: Оксана ЗУЙКО
С начала 2023 года из Свердловской области в Казахстан вывезли 14 тонн драгоценных камней и украшений. За год объем поставок вырос в семь раз. Об этом пишет портал «ФедералПресс» со ссылкой на Уральское таможенное управление.
Также драгоценности Среднего Урала отправляют в Объединенные Арабские Эмираты, Индию, Китай. В Поднебесную объемы поставок тоже постоянно растут.
- За шесть месяцев 2023 года в Китай экспортировано 857 кг минералов. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – в 3,5 раза, - рассказывают на уральской таможне.
В Индию с начала 2023 года вывезли больше 52 кг драгоценных, полудрагоценных камней и изделий.
Сейчас добычей полезных ископаемых, включая драгоценные камни, в Свердловской области занимаются 514 предприятий.