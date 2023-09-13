Уральский «Экомарафон» претендует на престижную премию

Жителей Екатеринбурга учат правильно разделять мусор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Образовательный проект «Экомарафон», которым занимаются специалисты «Спецавтобазы» в Екатеринбурге, стал одним из восьми финалистов в номинации «Экология» бизнес-премии «Герои городов». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В проект входят просветительские мероприятия, которые региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами проводит для жителей Восточной зоны Свердловской области.

В 2023 году специалисты компании провели 136 лекториев, дворовых праздников, фестивалей, школьных занятий и экскурсий на мусоросортировочный комплекс «Широкореческий». Всего в этих мероприятиях приняли участие больше 38 тысяч человек. За проект проголосовали больше тысячи человек.