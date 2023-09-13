В Екатеринбурге задержали пьяного водителя, попытавшегося дать взятку ДПС

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на улице Защитной вечером 11 сентября сотрудники ДПС остановили 27-летнего водителя «Газели» для проверки документов. Сотрудники ГИБДД сразу обратили внимание, что мужчина заметно нервничает и имеет признаки опьянения.

- От освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Тем самым молодой человек нарушил ПДД, за которое предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, в соответствии с частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ, - рассказали в УМВД Екатеринбурга.

Водитель «Газели» побоялся, что его лишат прав, и захотел откупиться от сотрудников ДПС. Он положил деньги на консоль коробки передач патрульного автомобиля. В ответ инспекторы мужчине напомнили, что за это ему грозит уголовная ответственность. После этого полицейские сообщили о произошедшем в дежурную часть.

Мужчину задержали, изъяв 40 тысяч рублей.

На водителя завели уголовное дело за «Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий». Ему грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы дачи взятки.

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