На Урале простились с 43-летним бойцом, погибшим на СВО

Фото: страница во «ВКонтакте» Евгения Писцова

В Ключевске Свердловской области простились с 43-летним бойцом, погибшим 24 июля на СВО. Механик-водитель зенитно-ракетной батареи Алексей Паньков был добровольцем. На спецоперацию он ушел в мае 2023 года. Об этом написал на своей странице во «ВКонтакте» глава Берёзовского городского округа Евгений Писцов.

- Алексея Александровича вспоминают как целеустремленного и решительного человека. Среди односельчан он пользовался уважением, всегда был готов прийти на помощь взрослому, слабому или младшему, - рассказал Евгений Писцов. - Он любил свою семью - супругу Светлану Николаевну, сына Артема, трепетно относился к родителям и близким, был опорой для сестры Натальи.

Алексей Паньков окончил школу №11 в Ключевске. Затем получил специальность тракториста, окончив профессиональное техническое училище. Срочную службу проходил в танковых войсках. После работал в частном охранном предприятии в Ключевске и на пилораме в поселке Монетный.

Указом президента РФ Владимира Путина Алексей Паньков посмертно награжден Орденом Мужества. Посмертно. Награда передана сыну Алексея - Артему.

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