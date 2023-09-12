В Екатеринбурге установили 27 умных светофоров

В Екатеринбурге установили 27 новых умных светофоров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге установили 27 новых умных светофоров. Благодаря плоскому корпусу и светодиодам, от них не отражаются солнечные лучи, что полностью ликвидирует ложные сигналы. Также эта технология увеличивает срок службы и обеспечивает повышенную прочность за счет современных материалов.

- По словам специалистов, современная техника позволяет существенно снизить энергопотребление и сэкономить на обслуживании объектов, - сообщает пресс-служба Администрации Екатеринбурга.

Новые светофоры подключены к дистанционной автоматизированной системе управления, что позволяет контролировать и регулировать дорожное движение.

К концу этого года в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в Екатеринбурге отремонтируют еще 13 светофоров.

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