Было выращено 25 гектаров технической конопли. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области открыли карбоновую ферму. Для производства студенты и научные сотрудники Уральского аграрного университета вырастили техническую коноплю на площади 25 гектаров. Растение помогает поглощать углерод. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

- На базе агротехнопарка «Уральский» студенты не только проводят научные исследования, но и активно изучают специфику работы более чем 60 аграрных предприятий-партнеров проекта, - рассказали в региональном правительстве.

Ферма поможет сократить выделение углерода в атмосферу. Помимо этого, увеличивается урожайность сельскохозяйственных культур. На месте учащиеся смогут реализовать прикладные навыки аграрного образования.

Отмечается, что на ферме высажено также 30 сортов яблонь, 20 сортов груш и больше 100 сортов различных ягод: малины, вишни, сливы и жимолости.

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