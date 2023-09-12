На Ямале продолжается прививочная кампания

Вакцинацию лучше сделать сейчас Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи Ямала напомнили о том, что в регионе продолжается прививочная кампания, и сейчас самое время подготовиться к приближающемуся сезону гриппа. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Первыми вакцинацию проходят сами медики, потом педагоги, специалисты сфер торговли, социальных услуг, а затем все остальные. Вакцинация позволяет минимизировать осложнения после болезни.

По словам врачей, так в группу риска попадают граждане старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями и беременные женщины. Вакцина начинает действовать через две недели после прививки.

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