Свердловская железная дорога обновила пригородную инфраструктуру региона

Изменения произошли на станциях в Верхней Салде, ВИЗе, Шарташе и Огородной
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свердловская железная дорога обновила 15 пассажирских платформ на станциях и остановочных пунктах. Такие изменения произошли в Верхней Салде, ВИЗе, Шарташе, Огородной и других станциях. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.
- На станциях Екатеринбург-Сортировочный, ВИЗ, Электродепо, Гороблагодатская, Смычка установлены погодные модули, в которых пассажиры смогут укрыться от осадков и сильного ветра, - пояснили в пресс-службе железной дороги.
Также на вокзале в Тавде обновили санитарную комнату. Там выполнили ремонт и установили современное оборудование.
В Алапаевске и в пункте ВИЗ установили модульные туалеты, которые смогут использовать люди с инвалидностью. Ремонт продолжается на станции в Верхняя Салда. Он будут идти и после летнего сезона.
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