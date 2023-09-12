На Урале пройдет ежегодный кинофестиваль «ЭтноФест»

В программу фестиваля попало яркое игровое кино, анимация и современная этнографическая документалистика. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области пройдет ежегодный кинофестиваль «ЭтноФест». В нем примут участие 83 региональные культурные площадки. Об этом сообщили в свердловском Департаменте информационной политики.
Активное участие в фестивале примут Артинский и Ирбитский районы. В каждом из них будет по 12 площадок. В Богдановичском районе их 10.
- За время существования «ЭтноФест» стал по-настоящему народным киномарафоном. И мы убедились – идеи человеколюбия, духовной гармонии, толерантности, провозглашенные в концепции проекта, находят отклик у всего общества, – рассказала директор Свердловского областного фильмофонда Светлана Горда.
В программу фестиваля попало яркое игровое кино, анимация и современная этнографическая документалистика. Кроме новинок на большом экране покажут фильмы, ставшие культовыми. Среди них – «Садко» и Ермак».
В 2022 году фестиваль посетили больше 41 тысячи свердловчан. Тогда мероприятие проходило на 73 площадках региона.
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