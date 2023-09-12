На Урале пройдет ежегодный кинофестиваль «ЭтноФест»

В программу фестиваля попало яркое игровое кино, анимация и современная этнографическая документалистика. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области пройдет ежегодный кинофестиваль «ЭтноФест». В нем примут участие 83 региональные культурные площадки. Об этом сообщили в свердловском Департаменте информационной политики.

Активное участие в фестивале примут Артинский и Ирбитский районы. В каждом из них будет по 12 площадок. В Богдановичском районе их 10.

- За время существования «ЭтноФест» стал по-настоящему народным киномарафоном. И мы убедились – идеи человеколюбия, духовной гармонии, толерантности, провозглашенные в концепции проекта, находят отклик у всего общества, – рассказала директор Свердловского областного фильмофонда Светлана Горда.

В программу фестиваля попало яркое игровое кино, анимация и современная этнографическая документалистика. Кроме новинок на большом экране покажут фильмы, ставшие культовыми. Среди них – «Садко» и Ермак».

В 2022 году фестиваль посетили больше 41 тысячи свердловчан. Тогда мероприятие проходило на 73 площадках региона.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru