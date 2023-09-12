Педиатры обсудят вызовы нового времени в Екатеринбурге

Врачи обсудят детское здоровье в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 и 14 сентября 1000 практикующих детских врачей со всей России соберутся в Екатеринбурге, чтобы обсудить главные вызовы современности на конгрессе «Педиатрия на рубеже новых вызовов времени».

По данным телеканала «ОТВ-Екатеринбург», с докладами на мероприятии выступят 86 специалистов, включая академиков, профессоров, доцентов и кандидатов медицинских наук из России, Таджикистана, Белоруссии и Узбекистана.

По данным организаторов, конгресс по педиатрии помогает обменяться опытом и обсудить передовые курсы лечения. Также специалисты рассмотрят вопросы внедрения передовых технологий для повышения качества и эффективности лечения.

13 сентября мероприятия конгресса пройдут в Центре международной торговли с трансляцией в Интернете, а 14 сентября все мероприятия пройдут онлайн. К участию бесплатно приглашают детских врачей со всей страны.

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