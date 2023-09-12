Уралец пытался дать взятку сотруднику СИЗО, положив деньги в продукты

Сотрудник СИЗО взятку не принял и нажал кнопку вызова оперативной службы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале будут судить 49-летнего мужчину, попытавшегося дать взятку сотруднику СИЗО.

- Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Челябинской области, - рассказали в прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемого дать взятку попросила жена мужчины, находящегося под стражей в пенитенциарном учреждении. Женщина хотела, чтобы он передал ее супругу продукты, средства мобильной связи и комплектующих к нему. Он согласился и подложил в передачку 15 тысяч рублей, которые планировал использовать как взятку.

Затем обвиняемый, находясь в комнате приема передач колонии, передал это все должностному лицу исправительного учреждения и заявил, что деньги - в качестве взятки, а запрещенные средства - мобильный телефон и комплектующие к нему - необходимо передать осужденному, содержащемуся под стражей.

Сотрудник СИЗО взятку не принял и нажал кнопку вызова оперативной службы. Обвиняемый был задержан сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Свердловской области. Вину он признал. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.