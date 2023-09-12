Полицейские нашли 10-летнего мальчика, сбежавшего из дома в Каменске-Уральском

Мальчик сам уехал на электричке в Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские в Екатеринбурге нашли 10-летнего мальчика, сбежавшего из дома в Каменске-Уральском. К силовикам за помощью обратилась 39-летняя мама ребенка. Она сообщила, что 10 сентября ее сын без разрешения уехал в столицу Среднего Урала, какое-то время оставался на связи, а затем пропал.

- Транспортные полицейские записали приметы внешности юного путешественника и незамедлительно приступили к его поискам. Уже через 20 минут стражи порядка обнаружили школьника на привокзальной площади, доставили в линейный отдел и сообщили о благополучном исходе законной представительнице мальчика, - рассказали в УТ МВД России по УрФО.

Мальчик рассказал полицейским, что купил билет на электричку до Екатеринбурга на мамину карточку. Погуляв по столице Урала до темноты, он потерял счет времени, а когда решил вернуться домой, оказалось, что поезда до Каменска-Уральского уже не ходят. Об этом он сообщил маме. После этого у него сел телефон, и он остался один в большом городе без связи.

Школьника передали маме, приехавшей за ним в Екатеринбург. С женщиной и ребенком сотрудники ПДН провели беседу. Также маму мальчика привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.

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