На Среднем Урале построено 970 км газовых сетей по социальной программе

Сумма компенсаций составляет от 100 до 250 тысяч рублей
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Свердловской области построено около 970 километров газовых сетей. Это произошло благодаря программе социальной газификации. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.
Почти 63,3 тысячи домов свердловчан были подключены к газу. Всего с октября 2021 года было отправлено 72,3 тысячи заявок. Однако из них только 56,5 тысячи соответствует требованиям программы.
- По заключенным договорам к границам более 28,2 тысячи домовладений уже построены газопроводы, а порядка 11,5 тысячи домов уже подключены к газу в рамках программы социальной газификации. В августе наиболее активно строительство вели АО «ГАЗЭКС», ГУП СО «Газовые сети» и АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», – пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
В первую очередь помощь оказывается многодетным и малоимущим семьям, бюджетникам, живущим в селах, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, пенсионерам и другим. Сумма компенсаций составляет от 100 до 250 тысяч рублей.
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