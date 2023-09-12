Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость12 сентября 2023 5:54

В Екатеринбурге продают недостроенную гостиницу у тубдиспансера за 264 млн

Площадь объекта превышает пять тысяч квадратных метров
Дарья ЧИПУРИНА
Гостиница располагается рядом с сосновым лесом. Фото: Avito

Гостиница располагается рядом с сосновым лесом. Фото: Avito

В Екатеринбурге продают недостроенную гостиницу, которая находится вблизи тубдиспансера. Стоимость ее достигает 264 миллиона рублей. Информация о продаже появилась на Avito.

- Предлагается к продаже статусный представительский имущественный комплекс в черте Екатеринбурга, построенный по индивидуальному проекту. До центра города 15 мин (7 км), до аэропорта Кольцово 15 мин (10 км), до ЕКАД 5 мин (5 км), - сообщается в объявлении.

Площадь объекта достигает 5,4 тысяч квадратных метров. Гостиница располагается рядом с сосновым лесом. Предполагается, что в здании можно разместить закрытый клуб, пансионат, дом отдыха или СПА-отель.

В состав комплекса по проекту входят восемь мотелей, два здания СПА-центров, два спортивно-оздоровительных клуба, спортивные и прогулочные площадки. На данный момент проект готов на 69%.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru