Через суд свердловским сиротам удалось получить жилье в новостройке
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Реже 32 сироты получили ключи от благоустроенных квартир - им помогла прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Администрация города приняла на жилищный учет 32 свердловчан, которые в детстве остались без родителей. Однако после достижения совершеннолетия им так и не удалось получить квартиры.
- В целях защиты жилищных прав сирот Режевской городской прокурор направил в суд исковые заявления к региональному Министерству строительства и развития инфраструктуры и ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» с требованием о предоставлении им благоустроенных жилых помещений, - пояснили в региональной прокуратуре.
Суд удовлетворил иск в полном объеме. В сентябре 2023 года жители Режа получили благоустроенные квартиры в новостройке.
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