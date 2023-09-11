На Эльмаше из-за аварии встали трамваи

ДТП произошло днем 11 сентября. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад столкнулись две легковушки на трамвайных путях. ДТП произошло днем 11 сентября. Из-за аварии оказалось парализовано движение общественного транспорта. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил читатель Виктор.

- С Эльмаша трамваи вообще выехать не могут, а на Эльмаш которые должны ехать пустили по другому маршруту - на площадь первой пятилетки, - рассказал очевидец.

«КП-Екатеринбург» также обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию города. Оказалось, что в аварии пострадал один из водителей легковушки.

- Водитель автомобиля Kia при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомашине Opel, движущейся по ул. Фронтовых Бригад в сторону ул. Бабушкина. В результате ДТП водитель Kia получил телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали в ГКБ №23 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки, - сообщили в ГИБДД.

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