Бастрыкин заинтересовался делом мигранта, напавшего на прохожих в Нижнем Тагиле

Фото: скриншот с видео
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о деле мигранта - водителя Mazda, напавшего на прохожих из-за замечания в Нижнем Тагиле. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).
- Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования - о его результатах, - рассказали в СК России.
Отмечается, что в 2016 году нападавший задерживался по подозрению в совершении преступлений в составе организованной преступной группы.
Все произошло вечером 3 сентября в районе перекрёстка Попова - Металлургов, сообщается в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил». Девушка решила снять на камеру, как водитель Mazda нарушает правила дорожного движения, двигаясь по пешеходному переходу и на красный сигнал светофора. Автомобилисту это не понравилось. Он остановился на дороге и стал выяснять с прохожими отношения. По словам очевидцев, он несколько раз ударил молодого человека и попытался отобрать телефон у девушки, которая его снимала.
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