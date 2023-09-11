В Екатеринбурге появился новый арт-объект под названием «Надувательство»

Сама работа выполнена из переработанных надувных игрушек. Фото: пресс-служба арт-программы «ЧО»
В Екатеринбурге появился новый арт-объект. Знаки «Надувательства» разместили в саду Нурова рядом с рекой Исеть. Об этом сообщили в пресс-службе арт-программы «ЧО».
- Разноцветные композиции только на первый взгляд кажутся очаровательными, но если присмотреться внимательнее, они напомнят бензиновые пятна на воде, - пояснили в «ЧО».
Объекты должны напоминать свердловчанам об одной из главных проблем Екатеринбурга – загрязнении рек и водоемов. А этому способствует использование надувных игрушек. По словам автора арт-объекта Ульяны Розиной, игрушки недолго дарят радость покупателям, а потом негативно влияют на экологию.
Сама работа выполнена из переработанных надувных игрушек. Екатеринбуржцы помогли собрать художнице надувные жилеты, круги и бассейны. Розина самостоятельно плавила изделия и делала из них работу.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru