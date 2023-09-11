Бабушка из Екатеринбурга подарила мошенникам полмиллиона

Полиция города начала поиски преступников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге пенсионерка подарила мошенникам крупную сумму. Аферисты убедили бабушку в том, что ее дочь попала в ДТП. Об этом сообщили в городском УМВД.

Накануне в отдел полиции обратился 30-летний екатеринбуржец. Он рассказал, что его 80-летняя бабушка стала жертвой телефонных мошенников. Днем 9 сентября пожилой женщине позвонили аферисты и сообщили, что ее дочь стала виновницей аварии. Для избежания ответственности нужно было перевести 500 тысяч рублей.

- Через час после телефонного разговора приехал молодой человек, которому в пакете с бельем были переданы полмиллиона рублей. Затем потерпевшая позвонила дочери, которая ей сообщила о мошенничестве, - рассказали в полиции.

В городском УМВД возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося и ищут преступников.

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