В Екатеринбурге молодой человек заявил, что полицейские выстрелили ему в голову

Полиция проводит проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 17-летний парень заявил, что полицейские выстрелили ему в голову, пишет Е1.RU. Все произошло 8 сентября на Сортировке.

- Двое неизвестных погнались за мной, в руках у одного был пистолет. По мне стали стрелять, выстрелили три раза, попали в голову, - рассказал молодой человек. - Меня остановили, заломали руки. Показали корочки, оказалось, это полицейские. Увезли в участок.

По его словам, позже полицейские его отпустили. В полиции «КП-Екатеринбург» подтвердили информацию о применении спецсредств, при этом сообщив, что силовики в это время задерживали двух человек, находящихся в федеральном розыске, которых подозревают в грабежах и самостоятельных уходов из социального учреждения.

- При задержании один из них оказал неповиновение сотрудникам полиции, к нему были применены спецсредства. Один из подозреваемых задержан, второму удалось скрыться. Характер его ранений сейчас устанавливают соответствующие специалисты, - рассказали в УМВД Екатеринбурга.

Также в полиции добавили, что в отделе полиции № 9 проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное решение.

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