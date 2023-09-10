Губернатор Евгений Куйвашев проголосовал на выборах в Екатеринбурге

Глава региона проголосовал в Гимназии №104 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 10 сентября, жители Екатеринбурга выбирают новый состав Городской Думы. К 14.00 проголосовал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Чтобы отдать свой голос, он пришел на избирательный участок по месту прописки — в гимназию №104.

- Екатеринбург выбирает своих представителей в местную власть. Безусловно и я своего представителя выбрал, - сказал губернатор после того, как опустил бюллетень в урну для голосования.

По данным Свердловского избиркома, к 12.00 на выборах в Екатеринбурге проголосовали 150 230 человек. Это 13,49% избирателей.