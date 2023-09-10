В понедельник в Екатеринбурге пройдут дожди

Без зонтика на улице лучше не выходить Фото: Иван ВИСЛОВ

Новая рабочая неделя в Екатеринбурге начнется с дождей. В понедельник, 11 сентября, по прогнозам синоптиков ожидается облачность с прояснениями и небольшим дождем. Температура воздуха ночью будет от +7 до +9 градусов Цельсия. Днем от +15 до +17 градусов. Во вторник, 12 сентября, погода будет похожая.

- Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС».

Термометры покажут во вторник цифры аналогичные тем, что были в понедельник. Ночью +7...+9 градусов, днем +15...+17.