Предварительная явка на выборах в екатеринбургскую Гордуму составила 4,85%

Избирательные участки посетили 50 458 избирателей Фото: ЦОН

Предварительная явка на выборах в екатеринбургскую Гордуму на 15:00 без учета дистанционного электронного голосования составила 4,85%. Избирательные участки посетили 50 458 избирателей. Об этом сообщает Свердловский избирком.

Ранее сообщалось, что 40 167 человек проголосовали онлайн. Это 57% из желающих отдать свой голос дистанционно. Всего желающих принять участие в ДЭГ (дистанционном электронном голосовании) - 70 958 человек.

- В этом плане Екатеринбург идет на уровне соседних субъектов Российской Федерации. В Новосибирске проголосовало 64% человек, в Пермском крае на уровне 50%, - рассказал эксперт ЦОН, директор института цифровых технологий управления и информационной безопасности УрГЭУ Александр Куковихин.

Избирательные участки будут открыты 9 и 10 сентября с 08:00 до 20:00.

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