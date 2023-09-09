Застройщику запретили возводить дом на месте недостроенного БЦ «Карнеол»

В компании-застройщике сообщили, что на территории недостроенного бизнес-центра ценных для археологии слоёв обнаружено не было Фото: пресс-служба «Брусники»

На месте недостроенного БЦ «Карнеол», где «Брусника» планирует построить жилой дом, нашли культурный слой. Об этом сообщается в историко-культурной экспертизе опубликованной на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. В ней сообщается о невозможности проведения каких-либо работ на территории.

- Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по использованию лесов и иных работ на земельных участках, отводимых под объект «Многоквартирный жилой дом с коммерческими помещениями и подземной автостоянкой, расположенной по адресу: улица Энгельса, 8 в границах улиц Энгельса - Гоголя» площадью 4813 квадратных метров, невозможно, - говорится в заключении.

В компании-застройщике, в свою очередь, «КП-Екатеринбург» сообщили, что на территории недостроенного бизнес-центра ценных для археологии слоёв обнаружено не было, что подтверждено отчетом независимой компании «Астра».

- Однако по закону в историко-культурную экспертизу участков, расположенных в границах исторического центра города, мы всё равно обязаны включить раздел по обеспечению сохранности объектов археологического наследия. Парадоксально, но таковы правила, - объяснили в «Бруснике».

Документ застройщик уже подготовил. На следующей неделе он будет отправлен на согласование.

Напомним, демонтаж планируется бизнес-центра планируется завершить в 2024 году.

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