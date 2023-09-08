В Екатеринбурге будут бороться с незаконной рекламой с помощью звонков

Екатеринбургские власти внедрили новый способ борьбы с незаконно-наклеенными объявлениями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургские власти внедрили новый способ борьбы с незаконно-наклеенными объявлениями. Специальный бот будет бесконечно звонить по номерам, указанным в объявлении. Такую технологию изначально использовали в Орджоникидзевском районе.

- В период со 2 августа по 6 сентября на автодозвон поставлен 171 телефонный номер, указанный в объявлениях, расклеенных в не отведенных для этого местах. 45 нарушителей добровольно удалили свои объявления, - сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Новая программа позволила сократить количество многотиражных объявлений, которые распространяли рекламные агентства, нанимая расклейщиков. Также в базу будут добавлять номера, размещенные на фасадах и балконах домов в виде растяжек и баннеров.

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