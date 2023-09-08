В Свердловской области расширили список льгот по аренде госимущества для бизнеса

В Екатеринбурге помогут бизнесу новыми льготами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области расширили список льгот по аренде государственного имущества для малого бизнеса. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

Теперь в перечень госимущества вошли земельные участки, которые можно получить в аренду безвозмездно.

Также для всех представителей малого и среднего бизнеса снижена на 30% арендная ставка в отношении госимущества.

- Если предприниматели реализуют социально значимые и иные приоритетные виды деятельности, то для них возможно снижение арендной платы на 50, 70 и 90%. Также возможна аренда областного имущества по сниженной цене без проведения торгов и без получения согласия федерального антимонопольного органа, - говорится в сообщении.

Эти меры позволят вести малый бизнес в Свердловской области в более комфортных условиях.