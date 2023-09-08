Во время предупреждения спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские спасатели выпустили штормовое предупреждение на 9 сентября. Синоптики обещают в регионе сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду.

- В период предупреждения спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Напоминаем, что в Свердловской области установлен особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено.

Также спасатели отмечают, что в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем.

Также во время штормового предупреждения следует прекратить все работы на открытом воздухе. Садоводам и огородникам рекомендуется воздержаться от работ на открытом воздухе, отложить работы на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции.

В МЧС напоминают, что, оказавшись на улице, при сильном ветре стоит держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, а также строящихся или ремонтируемых зданий.

Автомобилистам рекомендуется не парковать машины вблизи деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий.

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