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НовостиОбщество8 сентября 2023 9:59

Екатеринбургский митрополит определил главные задачи современной женщины

Глава митрополии выступил с яркой речью на женском форуме
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Митрополит высказался о роли женщины в современном мире

Митрополит высказался о роли женщины в современном мире

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений 8 сентября 2023 года выступил на международном женском форуме, где рассказал о главных задачах современной женщины.

- От современной женщины снова требуется самоотверженное служение семье, обществу и государству, - заявил глава митрополии.

По словам архиепископа Евгения, сейчас государство активно занимается развитием оборонно-промышленного комплекса, однако не менее важной задачей является народосбережение и рождение детей, потому что сегодня Россия живет в очень непростое время.

Государство, в свою очередь, как считает митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, должно помогать женщинам решать поставленные задачи.

- Женщина – жена, мать, дочь, может легко себя потерять на фоне современной культуры, где ее роль становится размытой, - с тревогой отметил глава Екатеринбургской епархии.